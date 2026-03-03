Seniorka upadła i nie mogła wstać. Policjanci podjęli decyzję o wyważeniu drzwi by ją ratować Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanej i skoordynowanej interwencji służb ratunkowych, pomoc na czas otrzymała mieszkanka powiatu świebodzińskiego. 70-latka z powodu złego stanu zdrowia nie była w stanie samodzielnie otworzyć drzwi do swojego mieszkania.

Do zdarzenia doszło po tym, jak jedna z mieszkanek zadzwoniła z informacją, że jej 70-letnia sąsiadka skontaktowała się z nią telefonicznie i skarżyła się na bardzo złe samopoczucie oraz silne osłabienie. Kobieta nie była w stanie podejść do drzwi. Na miejsce jako pierwsi skierowani zostali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Funkcjonariusze mając uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. W międzyczasie, dzięki uzyskanemu od sąsiadki numerowi telefonu, nawiązali kontakt z poszkodowaną. Kobieta poinformowała, że upadła i leży na podłodze, jest jej bardzo słabo i nie ma siły wstać.

Na miejsce dojechali również strażacy, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wycięli zawiasy drzwi, umożliwiając szybkie wejście do lokalu. W mieszkaniu zastano kobietę leżącą na podłodze. Była przytomna, jednak uskarżała się na silny ból i znaczne osłabienie. Wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego policjanci udzielili kobiecie niezbędnej pomocy, a następnie została przetransportowana do szpitala.

Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i właściwa ocena zagrożenia. Dzięki czujności sąsiadki oraz sprawnym działaniom służb, pomoc dotarła na czas. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na sygnały świadczące o zagrożeniu zdrowia lub życia innych osób i w razie potrzeby niezwłocznie informować odpowiednie służby.