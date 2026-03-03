Zatrzymani w sprawie pożaru magazynu
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 11 osób w sprawie pożaru, który miał miejsce 24 lutego br. przy ul. Kłobuckiej. Pięć osób usłyszało zarzuty i decyzją Prokuratury zostało objęte policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 8 lat.
Do pożaru doszło 24 lutego 2026 roku. Z ustaleń policjantów wynika, że poprzez odpalanie i rzucanie środków pirotechnicznych bez odpowiedniej kontroli i nadzoru doszło do powstania ognia, który objął halę magazynową wraz ze znajdującym się wewnątrz mieniem. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległy m.in. elektronarzędzia ogrodnicze i budowlane, maszyny, sprzęt specjalistyczny oraz materiały składowane w obiekcie. Straty oszacowano na około 188 000 złotych.
Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci z ursynowskiego komisariatu zabezpieczyli miejsce pożaru, przeprowadzili oględziny oraz rozpoczęli szeroko zakrojone czynności operacyjne. Funkcjonariusze analizowali monitoring, weryfikowali informacje pozyskane w toku pracy operacyjnej oraz typowali osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem. Do działań włączony został Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP, którego funkcjonariusze wykorzystali rozpoznanie środowiskowe i posiadaną wiedzę operacyjną.
Efektem skoordynowanej realizacji było zatrzymanie łącznie 11 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów piłkarskich w wieku od 21 do 50 lat. Zatrzymania przeprowadzono jednocześnie w kilku lokalizacjach, co pozwoliło na sprawne i bezpieczne doprowadzenie podejrzanych do jednostki Policji.
Zgromadzony materiał dowodowy umożliwił przedstawienie pięciu osobom w wieku od 32 do 45 lat zarzutów sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Pozostałe osoby po przesłuchaniu zostały zwolnione.
Wobec pięciu podejrzanych skierowany został wniosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów o zastosowanie środka zapobiegawczego. Prokurator zastosował wobec nich dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się między sobą oraz z innymi osobami obecnymi w czasie zdarzenia.
Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Z uwagi na chuligański charakter czynu kara ta może zostać zaostrzona.
Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.
