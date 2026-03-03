Ponad 200 km/h na autostradzie, kierowca ukarany w warunkach recydywy Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj O nieuchronności kary i skuteczności działań policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach przekonał się 33-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego. Mężczyzna poruszając się po autostradzie A4 swoim Mercedesem, rozwinął prędkość ponad 200 km/h. Jak się okazało, takiego zachowania dopuścił się w warunkach recydywy. Ta okoliczność miała poważne konsekwencje przy podejmowaniu decyzji o wysokości mandatu.

Nowelizacja przepisów drogowych i kolejne narzędzia do walki z piratami drogowymi nie przyniosłyby zamierzanych efektów, gdyby nie skrupulatnie wykonywana praca w codziennej służbie przez policjantów ruchu drogowego. Do grona kierujących, którzy przekonali się o determinacji śląskich mundurowych w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, dołączył 33-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego. Mężczyzna, nie zważając na obowiązujące ograniczenie prędkości rozpędził swój samochód aż do 206 km/h .

Na takie zachowanie nie mogli pozostać obojętni policjanci z gliwickiej autostradówki. Mundurowi dokonali pomiaru prędkości mercedesa, po czym niezwłocznie zatrzymali pojazd do kontroli. Przeprowadzone czynności pozwoliły ustalić, że mężczyzna działał w warunkach recydywy drogowej. Wobec takich okoliczności policjanci byli zobligowani do nałożenia dwukrotności wyjściowej kwoty. I tak w kilka sekund 33-latek wypracował sobie grzywnę w wymiarze 4 tys. zł , a na jego konto trafiło 14 punktów.

Respektowanie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości to polisa bezpieczeństwa, w którą możemy zainwestować za każdym razem, gdy zasiadamy za kierownicą naszych pojazdów. W razie jakiejkolwiek nieprzewidzianej sytuacji, każdy nadmierny kilometr na naszym liczniku, może sprawić, że nie zdążymy podjąć reakcji. Nie zostawiajmy naszego bezpieczeństwa przypadkowi, weźmy je w nasze ręce.

( KWP w Ktaowicach / mw)