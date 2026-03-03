"Samochodowy chirurg" zatrzymany przez śródmiejskich kryminalnych Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy zatrzymali 39-latka podejrzanego o włamania i kradzieże oraz uszkodzenie mienia. Mężczyzna rozcinał dachy luksusowych kabrioletów i zabierał z ich wnętrza rzeczy. Usłyszał sześć zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu pracowali nad sprawą serii włamań do luksusowych samochodów w Śródmieściu. Do zdarzeń doszło w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas sprawca w dwa dni włamał się do co najmniej sześciu luksusowych samochodów. Schemat jego działania polegał na rozcinaniu składanych dachów w kabrioletach i kradzieży rzeczy pozostawionych w środku. Dodatkowo w pojazdach wybijał szyby i powodował uszkodzenia przewyższające wartość skradzionych rzeczy. Łączną sumę strat oszacowano na ponad 100 000 złotych.

W toku działań operacyjnych ci sami policjanci jeszcze w lutym zatrzymali w Łochowie 39-letniego obywatela Polski. Z ustaleń kryminalnych wynika, że mężczyzna zamieszkiwał na wsi i przyjeżdżał do stolicy popełniać przestępstwa, po których skradzione rzeczy sprzedawał paserom. Wcześniej śródmiejscy kryminalni zatrzymali w tej sprawie dwóch pochodzących z Ukrainy paserów, usłyszeli oni zarzuty.

39-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście postanowiła zastosować wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.