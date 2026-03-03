Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany po 16 latach przez "łówców cieni" Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę, który przez ostatnie 16 lat ukrywał się przed organami ścigania. 36-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za rozboje, których dopuścił się w 2009 roku na terenie Kolna i Zambrowa. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii i trafił już do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 2,5 roku.

Podlascy "łowcy cieni" nigdy nie odpuszczają. Przekonał się o tym 36-latek, który przez ostatnie 16 lat ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna miał do odbycia 2 lata i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za rozboje, których dokonał wspólnie z innymi osobami w 2009 roku w Kolnie i Zambrowie. Napastnicy pojechali wtedy Peugeotem do Kolna, gdzie wyszukali swoje ofiary. Najpierw straszyli użyciem drewnianych pałek bejsbolowych, a gdy to nie skłaniało pokrzywdzonych do oddania napastnikom wartościowych przedmiotów, atakowali pałkami i zabierali wszystko co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Ich łupem padły telefony komórkowe i portfele z pieniędzmi i dokumentami. Po ataku w Kolnie, jeszcze tego samego dnia, pojechali do Zambrowa. Tam działając w ten sam sposób zaatakowali kolejnych 5 osób.

Mężczyźni zostali zatrzymani i w 2010 roku usłyszeli wyrok. 36 - latek miał do odbycia 2,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna jednak nie miał zamiaru trafić do więzienia i zaczął się ukrywać. Z ustaleń policyjnych "łowców cieni" z komendy wojewódzkiej wynikało, że 36 - latek opuścił Polskę i ukrywał się za granicą. Za mężczyzną wydany został Europejski Nakaz Aresztowania.

Mimo tego, że poszukiwany często zmieniał miejsca zamieszkania, policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku namierzyli przestępcę. Informację tą przekazali brytyjskim funkcjonariuszom, którzy zatrzymali poszukiwanego 36 - latka. Mężczyzna samolotem wojskowym został przewieziony do Polski. Trafił już do zakładu karnego, gdzie teraz odbędzie zasądzony 16 lat temu wyrok.

( KWP w Białymtoku / mw)