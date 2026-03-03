Tymczasowy areszt dla 29-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą sprawę podwójnego zabójstwa w gminie Niemodlin. Zatrzymany na miejscu 29-latek podejrzany jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 24-latki i jej 29-letniego partnera. Na miejscu przestępstwa pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która pod nadzorem prokuratora wykonała szereg czynności procesowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli narzędzie zbrodni, ślady oraz dowody w sprawie. Zatrzymany 29-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara od 15 do 30 lat lub nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Do zdarzenia doszło 25 lutego br. po godzinie 22.00 w jednej z miejscowości na terenie gminy Niemodlin. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że 29-latek ma zachowywać się w sposób bardzo dziwny i niepokojący. Natychmiast skierowano tam policyjny patrol.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali zamknięte drzwi do budynku. Przez okno zauważyli wewnątrz dwa leżące ciała. W związku z realnym zagrożeniem życia podjęto decyzję o siłowym wejściu do domu. Wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego policjanci przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanej 24-letniej kobiecie i jej 29-letniemu partnerowi. Niestety, obrażenia obu osób okazały się śmiertelne i ich życia nie udało się uratować.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli sprawdzanie budynku oraz terenu posesji. Na strychu domu zatrzymali 29-letniego brata tragicznie zmarłej kobiety, który w trakcie interwencji stawiał opór. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Obok niego policjanci ujawnili nóż kuchenny, który został zabezpieczony do dalszych badań.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz materiał dowodowy.

Zatrzymany został doprowadzony do jednostki Policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd, na wniosek policjantów i prokuratury, zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 15 do 30 lat lub nawet dożywotniego pozbawienia wolności.