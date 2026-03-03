Policjanci z Łęczycy zatrzymali podejrzaną o zabójstwo na terenie Czech Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zatrzymali 27-latkę podejrzaną o zabójstwo na terenie Czech. Prokurator Rejonowy w Łęczycy przedstawił jej już zarzut dotyczący tego przestępstwa i decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Na początku grudnia 2025 roku na terenie Ostrawy w Czechach doszło do zabójstwa 71-latka. Jak ustaliły miejscowe organy ścigania związek z tą zbrodnią miał obywatel Polski.

Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez czeskie organy ścigania policjanci garnizonu śląskiego namierzyli i zatrzymali 33-latka na terenie województwa łódzkiego. Idąc dalej za tropem ustalono, że w zabójstwie seniora pomagała 27-latka, była partnerka zatrzymanego. Tutaj do działań zostali zaangażowani policjanci wydziału kryminalnego z łęczyckiej komendy.

26 lutego 2026 roku współpracując z Prokuraturą Rejonową w Łęczycy pojechali na wytypowaną posesję w powiecie wieruszowskim. Tam przy wsparciu miejscowych policjantów namierzyli i zatrzymali 27-letnią kobietę.

Podejrzana trafiła do policyjnego aresztu. Następnego dnia została doprowadzona do łęczyckiej prokuratury, gdzie usłyszała zarzut zabójstwa. Sąd Rejonowy w Łęczycy podejrzaną tymczasowo aresztował na 3 miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łęczycy. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego więzienia.