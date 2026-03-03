Agresywny 60-latek poniósł konsekwencje swojego zachowania - 8 miesięcy pozbawienia wolności Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienie wolności - to konsekwencje, jakie poniósł 60-letni mieszkaniec gminy Baranów Sandomierski. Mężczyzna, będąc na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, swoim agresywnym zachowaniem stwarzał zagrożenie dla personelu medycznego i pacjentów. Łącznie usłyszał osiem zarzutów. Odpowie za naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenie oraz kierowanie gróźb karalnych.

Do zdarzenia doszło w połowie lutego br. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu interweniowali na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tarnobrzegu. O pomoc poprosił personel medyczny. Z ich relacji wynikało, że na izbie przyjęć znajduje się bardzo pobudzony i agresywny mężczyzna.

Po przybyciu na miejsce policjanci zastali 60-latka, który swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla personelu oraz innych pacjentów. W trakcie interwencji mężczyzna naruszył nietykalność cielesną policjanta, a także dwóch pielęgniarek tarnobrzeskiego szpitala. Dodatkowo znieważył kobiety i kierował wobec funkcjonariuszy i personelu medycznego groźby karalne pozbawienia życia. Agresor został zatrzymany.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszał łącznie 8 zarzutów dotyczących popełnionych przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz kierowania gróźb karalnych.

Na wniosek Policji sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Sąd uznał 60-latka za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.