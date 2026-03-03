Policjanci zabezpieczyli ponad 125 tys. szt. papierosów z przemytu Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Ostrowscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną zatrzymali do kontroli Mitsubishi. Podczas przeszukania auta oraz miejsca zamieszkania kierowcy znaleźli prawie 125 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Ostrowscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną w niedzielę, 1.03.br., zatrzymali do kontroli drogowej Mitsubishi, którym kierował 60-latek. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna może posiadać papierosy bez polskich znaków akcyzy. Ich przypuszczenia potwierdziły się. Podczas przeszukania samochodu oraz miejsca zamieszkania mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli prawie 125 tys. sztuk papierosów. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na postawienie 60-latkowi zarzutu przechowywania i przewożenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Policjanci wstępnie oszacowali czarnorynkową wartość zabezpieczonego towaru na ponad 219 tys. zł.