Lubelscy policjanci ujawnili nielegalny handel chronionymi gatunkami zwierząt Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Lubelscy policjanci zabezpieczyli kameleony i węże podczas trwających w Lublinie targów zwierząt. Egzotyczne zwierzęta były oferowane do sprzedaży przez 28-letnią kobietę, która posługiwała się podrobionymi dokumentami pochodzenia zwierząt objętych gatunkową ochroną konwencji CITES. Kobieta odpowie za nielegalny handel okazami gatunków objętych ochroną oraz posługiwanie się fałszywą dokumentacją. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Działania prowadzili policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Lublinie.

Podczas wspólnych działań kontrolnych, prowadzonych w trakcie targów zwierząt egzotycznych w Lublinie, policjanci ujawnili przypadki naruszeń przepisów ustawy o ochronie przyrody. Część oferowanych do sprzedaży okazów znajdowała się pod ochroną gatunkową i wymagała odpowiednich zezwoleń.

Podczas działań 28-latka oferująca do sprzedaży zwierzęta egzotyczne przedstawiła zezwolenia budzące wątpliwość co do wiarygodności. Dokumenty świadczące o rzekomym legalnym pochodzeniu zwierząt nosiły znamiona fałszerstwa. Przedstawiona dokumentacja została zabezpieczona i wkrótce zostanie poddana analizie.

Poza dokumentacją funkcjonariusze zabezpieczyli 3 kameleony lamparcie i 5 pytonów królewskich. Zwierzęta zostały przekazane do Centralnego Azylu dla Zwierząt, gdzie zapewniono im odpowiednie schronienie i opiekę.

Za nielegalny handel okazami gatunków objętych ochroną oraz posługiwanie się fałszywą dokumentacją grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.