Nielegalne papierosy, tytoń i podrabiana odzież zabezpieczone przez policjantów ze Zgorzelca Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o posiadanie i wprowadzanie do obrotu papierosów oraz tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. Kolejne działania w tej sprawie skutkowały zabezpieczeniem odzieży z podrobionymi znakami towarowymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien blisko 30 tysięcy złotych. Za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, w wyniku pracy operacyjnej zatrzymali 3 mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, podejrzewanych o posiadanie i wprowadzanie do obrotu wyrobów bez polskich znaków akcyzy.

Funkcjonariusze, realizując wcześniej zaplanowane działania na terenie gminy Bogatynia, ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości papierosów oraz tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. Wstępne wyliczenia wskazują, że wprowadzenie tych wyrobów do obrotu mogłoby narazić Skarb Państwa na straty sięgające blisko 150 tysięcy złotych.

To jednak nie był koniec działań. W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne zajmowane przez zatrzymanych. W ich trakcie ujawniono kolejne nielegalne papierosy, a także odzież oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.

Mundurowi zabezpieczyli również gotówkę w kwocie blisko 30 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za przechowywanie czy też sprzedaż wbrew przepisom ustawy wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

O losie zatrzymanych zdecyduje sąd.

( KWP we Wrocławiu /aw)