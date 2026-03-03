Strzelał z wiatrówki w kierunku okien sąsiadów Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj W połowie lutego br., policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji, który z broni pneumatycznej strzelał w kierunku okien sąsiadów. Sprawca usłyszał już zarzuty a policjanci sporządzili wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do kraju.

13 lutego br., dyżurny Komisariatu Policji w Krzeszowicach został powiadomiony przez jednego z mieszkańców, że ktoś miał strzelać w kierunku okien jego mieszkania z wiatrówki. Policjanci niezwłocznie pojechali na miejsce. Okazało się, że do policjantów zgłosiła się także inna mieszkanka miejscowości, która będąc w mieszkaniu usłyszała huk dochodzący z kuchni, kiedy podeszła do okna zauważyła popękaną szybę.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności, w wyniku których jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzewanego o przestępstwo. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania mundurowi znaleźli pistolet pneumatyczny wraz z metalowymi kulkami. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Następnego dnia usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utarty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dwóch osób oraz uszkodzenia mienia.

42-letni obywatel Gruzji przyznał się do popełnienia tych przestępstw. Ponadto policjanci sporządzili wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do kraju.