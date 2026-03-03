Kłodzcy dzielnicowi pomogli choremu mężczyźnie. Tym razem pomoc dotarła na czas Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Podczas rutynowego obchodu służbowego dzielnicowi z Kłodzka pomogli mężczyźnie, którego stan zdrowia pogarszał się z każdą chwilą. Mundurowi zadbali o mężczyznę monitorując jego funkcje życiowe do momentu przyjazdu na miejsce karetki pogotowia. Tym razem pomoc dotarła na czas.

Wczoraj 2 marca 2023 roku dzielnicowi z Kłodzka wykonywali rutynowe czynności służbowe na podległym terenie służbowym. Kiedy znajdowali się na klatce schodowej wielorodzinnego budynku z jednego z mieszkań usłyszeli wołanie o pomoc. Doświadczeni dzielnicowi wiedzieli, że w mieszkaniu przebywał samotny mężczyzna, który od pewnego czasu boryka się z problemami zdrowotnymi. W tym wypadku każda sekunda była na wagę zdrowia, a być może życia.

Nie tracąc cennego czasu dzielnicowi postanowili wejść do mieszkania, w którym dostrzegli leżącego na podłodze 76-latka. W rozpytaniu senior potwierdził, że na przestrzeni kilku ostatnich dni jego stan zdrowia znacznie pogorszył się, a na domiar złego posiadane leki nie pomagają.

Niezwłocznie na miejsce policjanci zadysponowali karetkę pogotowia do przyjazdu, której monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni ze względu na zły stan zdrowia 76-latka podjęli decyzję o przetransportowaniu go do najbliższej placówki medycznej w celu udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej.

W trakcie wykonywania dalszych czynności ratownicy medyczni podkreślali, że gdyby pomoc nie została wezwana na czas cała zdarzenie mogłoby skończyć się tragicznie.

Interwencja ta jest kolejnym przykładem realizacji policyjnej misji – pomagać i chronić – również w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i wsparcia osób potrzebujących.