Ponad 160 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h – zdecydowana reakcja policjantów Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie nie ustają w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu pruszkowskiego. Kolejny kierowca przekonał się, że brawura za kierownicą wiąże się z konkretnymi konsekwencjami.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Janki. Policjanci kontrolujący prędkość na jednej z głównych ulic zauważyli kierującego, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, pędził z prędkością przekraczającą 160 km/h. Pomiar nie pozostawiał wątpliwości – mężczyzna znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość, stwarzając realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Kierowca został natychmiast zatrzymany do kontroli. Za popełnione wykroczenie został ukarany wysokim mandatem karnym oraz punktami karnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych. Przypominamy, że kontrole prędkości prowadzone są systematycznie i będą kontynuowane. Policjanci reagują wszędzie tam, gdzie kierujący lekceważą przepisy i narażają innych na niebezpieczeństwo.

Przepisy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego są sukcesywnie zaostrzane. Od dzisiaj kierowcy dopuszczający się szczególnie rażących naruszeń muszą liczyć się z jeszcze poważniejszymi konsekwencjami.

Apelujemy o rozsądek i zdjęcie nogi z gazu. Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat – może kosztować czyjeś zdrowie lub życie. Policjanci czuwają i zdecydowanie reagują na każdy przejaw nieodpowiedzialności na drodze.

( KSP / mw)