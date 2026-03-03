Pseudokibice z narkotykami zatrzymani przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj W minioną sobotę funkcjonariusze Wydziału Prewencji prowadzili działania ukierunkowane na rozpoznanie zagrożeń związanych z aktywnością pseudokibicowską, na terenie powiatu krakowskiego, w związku z odbywającym się meczem piłki nożnej.

W dniu 28 lutego, w związku z wydarzeniami sportowymi na terenie powiatu krakowskiego funkcjonariusze prewencji zabezpieczali mecz piłki nożnej III ligi, pomiędzy drużynami Wiślanie Skawina – KSZO Ostrów Świętokrzyski wspieranych przez kibiców Cracovii. Z uwagi na duże zainteresowanie imprezami sportowymi i płynącą za tym aktywnością kibicowską do działań na teren powiatu krakowskiego skierowano funkcjonariuszy Zespołu Wywiadowczo-Patrolowego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Zadaniem policjantów było rozpoznawanie oraz ujawnienie zagrożeń związanych z działalnością pseudokibicowską.

Podczas kontroli wcześniej wytypowanego miejsca zagrożonego w miejscowości Bębło, policjanci podjęli czynności wobec trzech mężczyzn, których zachowanie i aktywność wskazywała, iż nie jest to tylko spotkanie towarzyskie. W trakcie szczegółowej kontroli w pojazdach należących do mężczyzn ujawniono środki odurzające, ponadto w jednym z samochodów znaleziono niebezpieczne przedmioty, w tym maczetę, a także kominiarkę z emblematem jednego z krakowskich klubów piłkarskich.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a dalsze czynności procesowe doprowadziły do ujawnienia w miejscu zamieszkania jednego z nich prawie 100 gramów narkotyków. 20-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego dzisiaj trafił do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadana znacznej ilości narkotyków, a także udzielania środków odurzających w celu uzyskania korzyści majątkowej. Prokurator zastosował wobec niego środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych oraz zakaz kontaktu z ustalonymi osobami.

(KWP w Krakowie /aw)

