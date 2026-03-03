Publikował w sieci treści nawołujące do przestępstwa, został zatrzymany Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki pracy kryminalnych z komendy miejskiej oraz informacji od policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, który za pośrednictwem popularnej platformy społecznościowej pochwalał i nawoływał do popełnienia przestępstwa. Policjanci w mieszkaniu sprawcy zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, które mogły posłużyć do popełnienia przestępstwa. 18-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni oraz pochwalania popełnienia przestępstwa. Został też objęty policyjnym dozorem. Za tego typu przestępstwo grozi kara 3 lat więzienia.

W minioną niedzielę (1 marca) do policjantów z gdańskiej komendy miejskiej wpłynęła informacja o niepokojących wpisach zamieszczonych w sieci. Wiadomość została przesłana przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i dotyczyła komentarzy pod jednym z postów, które odnosiły się do tragicznego zdarzenia. W komentarzach pojawiły się treści pochwalające oraz nawołujące do popełnienia przestępstwa.

Po otrzymaniu informacji funkcjonariusze z Gdańska natychmiast zajęli się sprawą. Zgłoszenie wymagało natychmiastowego i błyskawicznego działania, dlatego nad tą sprawą pracowali policjanci z komendy miejskiej, z Przymorza i Wrzeszcza. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni ustalili tożsamość autora wpisów oraz jego adres.

18-latek został zatrzymany w mieszkaniu na terenie Gdańska. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. telefon komórkowy, tablet oraz laptop, które zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu z zakresu pozyskiwania danych teleinformatycznych.

Zatrzymany usłyszał dziś zarzut publicznego nawoływania do zbrodni i pochwalania popełnienia przestępstwa. Został też objęty policyjnym dozorem. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Publikując treści w sieci, należy mieć świadomość, że Internet nie zapewnia pełnej anonimowości, a każde działanie może wiązać się z odpowiedzialnością prawną.