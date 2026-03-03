Policjanci jako pierwsi na miejscu pożaru - uratowali mężczyznę i ewakuowali 21 osób Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj W minioną sobotę, przed godziną 3.00 w nocy, policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Pyskowicach jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru w budynku wielorodzinnym na terenie Pyskowic. Mundurowi uratowali mężczyznę z objętego ogniem mieszkania oraz przeprowadzili ewakuację 21 mieszkańców budynku.

Zgłoszenie dotyczyło silnego zadymienia klatki schodowej. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że pożar wybuchł w mieszkaniu na najwyższej kondygnacji budynku. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i natychmiast podjeli działania ratunkowe.

Mundurowi rozpoczęli alarmowanie mieszkańców, pukając i dzwoniąc do drzwi poszczególnych lokali oraz nadzorując ewakuację. Na ostatnim piętrze zastali otwarte drzwi mieszkania objętego pożarem. W środku panowało silne zadymienie, a wewnątrz znajdował się mężczyzna z psem. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia policjanci wyprowadzili go z mieszkania, ewakuowali zwierzę, a następnie udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy.

Łącznie przed przyjazdem służb ratunkowych z budynku ewakuowano 21 osób. Po kilku minutach na miejsce dotarły zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które przejęły działania gaśnicze. Policjanci zabezpieczyli teren akcji, zapewniając jej sprawny przebieg.

Poszkodowany 24-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Po zakończeniu działań straż pożarna poinformowała o braku dalszego zagrożenia, a mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.