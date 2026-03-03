Policjanci odnaleźli zaginioną kobietę Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału prewencji tarnogórskiej komendy przy współpracy z mieszkańcami w porę odnaleźli kobietę, która pod nieuwagę męża, oddaliła się z terenu jednego ze sklepów w mieście. Szybko podjęte przez policjantów czynności, a także prawidłowa reakcja przypadkowej kobiety, która zauważyła zdezorientowaną zaginioną, doprowadziły do szczęśliwego końca całej akcji.

Do zdarzenia doszło wczoraj (2.03.2026 r.) chwilę po godzinie 10.00. To właśnie wtedy dyżurny odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który od blisko godziny szukał swojej żony, z którą przebywał w jednym ze sklepów budowlanych przy tarnogórskiej obwodnicy.

Mężczyzna stracił swoją żonę z pola widzenia w trakcie zakupów i nie potrafił jej zlokalizować. Mundurowi szybko dotarli do monitoringu sklepowego, który zarejestrował kobietę, gdy kilkadziesiąt minut wcześniej oddala się ze sklepu w kierunku obwodnicy. Od tamtej pory mundurowi ruszyli w teren, aby odnaleźć kobietę, gdyż mogła ona być w zagrożeniu zdrowia, a nawet życia.

Gdy policjanci przeczesywali teren miasta, na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie od postronnej osoby, która na jednym z przystanków autobusowych w Wieszowie spotkała zdezorientowaną kobietę. Wszystko wskazywało, że może to być właśnie zaginiona 59-latka. Po kilku minutach mundurowi z prewencji zjawili się we wskazanym miejscu i potwierdzili, że to właśnie kobieta, której szukali.

Cała i zdrowa 59-latka pojechała z policjantami na komendę, gdzie na miejscu czekał na nią mąż.

Serdecznie dziękujemy zgłaszającej kobiecie, która widząc inną, zdezorientowaną osobę, zareagowała i zadzwoniła na numer alarmowy. To właśnie takie obywatelskie postawy i współpraca z policjantami owocuje szczęśliwymi zakończeniami.

(KWP w Katowicach /aw)