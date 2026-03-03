Ładunek spadł tuż przed radiowozem. Uchwyciła to kamera grupy SPEED Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Prawidłowe zabezpieczenie ładunku to obowiązek, o którym część kierowców wciąż zdaje się zapominać. Efekt? Na drogach dochodzi do sytuacji, które w ułamku sekundy mogą zamienić spokojną jazdę w realne zagrożenie. Policjanci z grupy SPEED przekonali się o tym ponownie, gdy ich kamera zarejestrowała moment, w którym z przyczepki jadącego przed nimi auta wypadł… styropian.

W sobotę (28.02) po godzinie po godz. 8.00 patrol grupy SPEED patrolował drogę wojewódzką 801 w Wildze. Przed radiowozem, wyposażonym w kamerę, jechał samochód z przyczepką, na której przewożone były płyty styropianu. W pewnym momencie nieodpowiednio zabezpieczony ładunek został poderwany podmuchem powietrza i spadł na jezdnię. Na nagraniu z policyjnej kamery widać dokładnie chwilę, w której elementy ładunku lądują na obu pasach ruchu tuż przed radiowozem.

Choć nikt nie ucierpiał, sytuacja mogła zakończyć się gwałtownymi manewrami innych kierowców i poważnym zagrożeniem. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

Policjanci przypominają, że obowiązujące regulacje bardzo precyzyjnie określają zasady transportu ładunków. Zgodnie z art. 61 Prawa o ruchu drogowym:

ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,

nie może zmieniać położenia ani powodować hałasu,

musi być zabezpieczony tak, by nie mógł spaść lub się przesunąć,

urządzenia mocujące muszą być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy,

Każdy kierowca, który ignoruje te zasady, naraża siebie i innych uczestników ruchu na niepotrzebne ryzyko.

(KWP w Radomiu /aw)