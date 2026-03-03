Ładunek spadł tuż przed radiowozem. Uchwyciła to kamera grupy SPEED
Prawidłowe zabezpieczenie ładunku to obowiązek, o którym część kierowców wciąż zdaje się zapominać. Efekt? Na drogach dochodzi do sytuacji, które w ułamku sekundy mogą zamienić spokojną jazdę w realne zagrożenie. Policjanci z grupy SPEED przekonali się o tym ponownie, gdy ich kamera zarejestrowała moment, w którym z przyczepki jadącego przed nimi auta wypadł… styropian.
W sobotę (28.02) po godzinie po godz. 8.00 patrol grupy SPEED patrolował drogę wojewódzką 801 w Wildze. Przed radiowozem, wyposażonym w kamerę, jechał samochód z przyczepką, na której przewożone były płyty styropianu. W pewnym momencie nieodpowiednio zabezpieczony ładunek został poderwany podmuchem powietrza i spadł na jezdnię. Na nagraniu z policyjnej kamery widać dokładnie chwilę, w której elementy ładunku lądują na obu pasach ruchu tuż przed radiowozem.
Choć nikt nie ucierpiał, sytuacja mogła zakończyć się gwałtownymi manewrami innych kierowców i poważnym zagrożeniem. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.
Policjanci przypominają, że obowiązujące regulacje bardzo precyzyjnie określają zasady transportu ładunków. Zgodnie z art. 61 Prawa o ruchu drogowym:
- ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
- nie może zmieniać położenia ani powodować hałasu,
- musi być zabezpieczony tak, by nie mógł spaść lub się przesunąć,
- urządzenia mocujące muszą być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy,
Każdy kierowca, który ignoruje te zasady, naraża siebie i innych uczestników ruchu na niepotrzebne ryzyko.
(KWP w Radomiu /aw)
Opis filmu: Samochód jedzie przed policją. Ładunek spada tuż przed radiowozem
