Przypominamy o konkursie "Zimowy Dekalog" – podziel się swoim sposobem na bezpieczny zimowy wypoczynek Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj To już ostatnie dni, aby pokazać innym jak można bez zbędnego ryzyka bezpiecznie spędzać wolny czas podczas sezonu zimowego. Dlatego warto nagrać max. 60-sekundowy spot lub wykonać pracę plastyczną o tym, jak właściwie zachowywać podczas korzystania z zimowej rekreacji, ponadto wygrać można bardzo atrakcyjne nagrody w konkursie.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób podczas sezonu zimowego, przypomina o konkursie plastyczno-filmowym pn. „Zimowy Dekalog”. Zachęcamy w nim dzieci i młodzież do wykonania pracy plastycznej lub nagrania max. 60-sekundowego spotu na zobrazowanie bezpiecznych zachowań w tym rekreacji i aktywności fizycznej w okresie zimowym.

W ogólnopolskim konkursie plastyczno-filmowym mogą wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 6 marca 2026 r. pracy plastycznej lub max. 60-sekundowego spotu filmowego, promującego bezpieczne zimowe aktywności oraz zimową rekreację wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez pełnoletniego opiekuna na adres:

Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

z dopiskiem konkurs pn. „Zimowy Dekalog”

Więcej informacji na temat ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, harmonogram przygotowanych przedsięwzięć, bieżące relacje z wydarzeń w całym kraju, porady, quizy, regulamin konkursu oraz karty uczestnictwa można znaleźć na stronie: Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie

Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz PZU S.A.

Zaproponuj własny „Zimowy Dekalog”, który pomoże innym bezpiecznie cieszyć się urokami zimy.

Czekamy na Wasze prace i zachęcamy do udziału w konkursie!