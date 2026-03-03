Uwaga na oszustów. Dolnośląscy policjanci ostrzegają Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Kolejną osobę zatrzymali policjanci, gdy odbierała pieniądze od seniorów oszukanych metodą „na wnuczka”. Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 26-letniemu mieszkańcowi powiatu wrocławskiego podejrzanemu o udział w oszustwach. Mężczyzna odebrał pieniądze od dwóch seniorów, którzy padli ofiarą przestępczego procederu. Łączna kwota strat wyniosła ponad 45 tysięcy złotych.

Dolnośląscy policjanci stale realizują różne kampanie o charakterze profilaktycznym i działania kryminalne, aby jeszcze skuteczniej walczyć z przestępcami działającymi na szkodę seniorów, w tym oszustów wykorzystujących ich chęć pomocy osobom będącym w potrzebie.

Do kolejnych tego typu zdarzeń doszło na terenie powiatu jeleniogórskiego. Policjanci zostali powiadomieni o oszustwach na szkodę osób w wieku 74 i 77 lat. Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu.

W jednej z tych sytuacji na numer stacjonarny 74-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego zadzwoniła kobieta, która poinformowała go o rzekomym wypadku drogowym z udziałem jego wnuczki. Twierdziła, że dziewczyna potrąciła kobietę, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń, a jej grozi zatrzymanie. Aby uniknąć konsekwencji, konieczne miało być pilne wpłacenie kaucji.

W trakcie rozmowy telefon został przekazany kolejnej kobiecie, która płacząc podawała się za wnuczkę seniora. Oszustki wywierały silną presję emocjonalną i przekonywały, że tylko szybkie przekazanie pieniędzy pozwoli „uratować” bliską osobę. Początkowo żądały 300 tysięcy złotych, aby ostatecznie, po około półtoragodzinnej rozmowie zgodzić się na przekazanie kwoty 30 tysięcy złotych, czyli sumy, którą pokrzywdzony był w stanie zgromadzić.

Zgodnie z przekazanymi instrukcjami senior spakował pieniądze do torby. Jeszcze tej samej nocy do jego mieszkania przyszedł mężczyzna podający się za adwokata, który odebrał gotówkę.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W wyniku prowadzonych czynności wytypowali osobę podejrzewaną o udział w przestępstwie. 26-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego został zatrzymany przez policjantów z Wrocławia na wniosek jeleniogórskich kryminalnych.

Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przedstawili mężczyźnie zarzuty oszustwa. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy i sprawdzają, czy mężczyzna nie brał udziału w innych podobnych przestępstwach.

Apelujemy do mieszkańców, w szczególności do osób starszych oraz ich rodzin, o zachowanie ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi.

Przypominamy:

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach ani nie żąda przekazania pieniędzy.

Funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu „załatwienia sprawy”.

W przypadku telefonu z prośbą o pilne przekazanie pieniędzy należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z członkiem rodziny, którego sprawa rzekomo dotyczy.

W razie wątpliwości należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.

Oszustwa metodą „na wnuczka” opierają się na wywołaniu silnych emocji – strachu, presji czasu i poczucia odpowiedzialności za bliskich. Sprawcy liczą na zaskoczenie oraz brak możliwości spokojnej weryfikacji informacji. Dlatego tak ważne jest zachowanie rozwagi i konsultacja z rodziną przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.

Apelujemy również do rodzin seniorów o prowadzenie rozmów profilaktycznych z najstarszymi członkami rodziny. Świadomość zagrożenia może uchronić przed utratą oszczędności życia.