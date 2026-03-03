22-latek aresztowany w sprawie zabójstwa Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj 27 lutego 2026 roku, około godziny 23:50, w bloku na jednym z osiedli w Tomaszowie Mazowieckim doszło do zabójstwa 25-letniej kobiety. W wyniku intensywnych działań prowadzonych przez policjantów z Tomaszowa Mazowieckiego oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymano 22-letniego mieszkańca Piotrkowa Tryb. podejrzanego o zbrodnię. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi teraz w areszcie.

28 lutego br. przed godziną 14:00 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o ujawnieniu zwłok młodej kobiety w jednym z mieszkań przy ul. Browanej. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze z KPP w Tomaszowie Mazowieckiego, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Z poczynionych ustaleń wynikało, że kobieta zmarła na skutek ciosów zadanych jej ostrym narzędziem w szyję. Śledczy z Tomaszowa Mazowieckiego wspierani policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 1 marca w godzinach wieczornych do sprawy zatrzymali 22-letniego mieszkańca Piotrkowa Tryb. Mężczyzna następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. 22-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 10 do 25 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, wobec 22-latka sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.