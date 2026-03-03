Brutalny atak maczetą w Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. 21-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj W niedzielny poranek, około godziny 5:00, w Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim doszło do brutalnego ataku na 49-letnią mieszkankę miasta. Kobieta, która spacerowała z psem, została zaatakowana przez 21-letniego mężczyznę uzbrojonego w maczetę.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca najpierw dopuścił się agresji słownej, po czym przeszedł do bezpośredniego ataku. Wyciągnął maczetę o długości ostrza blisko 40 centymetrów i próbował zadać kobiecie kilkanaście ciosów. Pokrzywdzona odniosła dwie rany cięte – na plecach w okolicy łopatki oraz na ręce. Dzięki zdecydowanej postawie i próbie oddalenia się z miejsca zagrożenia uniknęła poważniejszych obrażeń.

Ranna kobieta skierowała się w stronę pobliskiej jednostki Policji. Sprawca podążał za nią, próbując nakłonić ją do nieinformowania organów ścigania o zdarzeniu. Ostatecznie dotarli przed budynek komendy, gdzie mężczyzna został natychmiast obezwładniony przez policjantów. Na wezwanie funkcjonariuszy odrzucił trzymaną w ręku maczetę, która została zabezpieczona jako narzędzie zbrodni.

Poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po udzieleniu pomocy medycznej wróciła do domu. 21-latek został zatrzymany. Badanie wykazało, że w chwili zdarzenia miał w organizmie ponad promil alkoholu. Zabezpieczono również krew do dalszych badań pod kątem obecności środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring miejski, odzież ze śladami krwi oraz inne dowody mające istotne znaczenie dla postępowania.

W poniedziałek, 2 marca podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że działał z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonej.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 21-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.