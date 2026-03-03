Policjanci zatrzymali trzech obywateli Tadżykistanu w związku z brutalnym pobiciem na stacji paliw na warszawskiej Woli Data publikacji 03.03.2026 Powrót Drukuj Intensywne i szeroko zakrojone czynności operacyjne policjantów z warszawskiej Woli, przy współpracy policjantów z Komendy Stołecznej Policji, doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie metalowymi rurkami pokrzywdzonego mężczyzny, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu. Dwóch z nich odpowie za uszkodzenie mienia i kierowanie gróźb karalnych. Trójka podejrzanych została tymczasowo aresztowana.

Do zdarzenia doszło przed północą kilka dni temu (27.02.2026 r.). Policjanci z wolskiej komendy zostali zaalarmowani o napaści na 36-letniego mężczyznę, obywatela Tadżykistanu. Od razu po zgłoszeniu na miejsce przyjechali policjanci i ustalili wstępne okoliczności zdarzenia. Wynika z nich, że pomiędzy grupą osób doszło do sprzeczki. W pewnym momencie trzech sprawców przy użyciu metalowych rurek zaatakowali pokrzywdzonego. Zadawali mu ciosy w głowę, powodując u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Jeden z nich metalową pałką uderzał w zaparkowanego Lexusa, powodując uszkodzenie pojazdu, po chwili ten sam mężczyzna uderzył metalową rurką innego mężczyznę, powodując u niego złamanie ręki. Drugi ze sprawców groził mu pozbawieniem życia. Zaraz po tym sprawcy uciekli. Karetka pogotowia zabrała pokrzywdzonego z obrażeniami ciała do szpitala.

W związku ze zdarzeniem Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm dla policjantów. Do sprawy zostali zaangażowani policjanci pionu kryminalnego z komendy na warszawskiej Woli oraz policjanci z innych wydziałów Komendy Stołecznej Policji (Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, Poszukiwań i Identyfikacji Osób, Kryminalnego) oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzała na miejscu zdarzenia oględziny i zabezpieczała ślady kryminalistyczne.

Policjanci szczegółowo analizowali drogę ucieczki sprawców, prowadzili ustalenia operacyjne. Szybka reakcja, intensywne czynności oraz skuteczna i skoordynowana współpraca policjantów doprowadziła do ustalenia tożsamości podejrzanych oraz ich miejsca pobytu, a następnie do zatrzymania ich na warszawskim Wawrze, w krótkim czasie od zdarzenia.

Trójka obywateli Tadżykistanu w wieku od 24 do 35 lat została zatrzymana i doprowadzenia do komendy na Woli. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli metalowe rurki, które służyły do dokonania ciężkiego uszkodzenia ciała oraz pojazd, którym poruszali się sprawcy w chwili zdarzenia.

W sprawie zdarzenia zostało wszczęte śledztwo przez prokuraturę. Śledczy zgromadzili całość materiału dowodowego. Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty karne. Podejrzany w wieku 24 lat usłyszał zarzut pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu, podejrzany w wieku 35 lat usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowania gróźb karalnych wobec innego mężczyzny, natomiast trzeci z podejrzanych w wieku 26 lat usłyszał zarzut współudziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, uszkodzenia mienia i uszkodzenia ciała na okres powyżej dni siedmiu.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

(KSP /aw)