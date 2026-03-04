Miłość z platformy wiertniczej okazała się oszustwem. 67-latka straciła ponad 20 tysięcy złotych Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Internetowa znajomość, codzienna wymiana wiadomości, obietnice wspólnej przyszłości, a po pewnym czasie dramatyczne prośby o pomoc finansową – tak rozpoczęła się historia 67-letniej mieszkanki powiatu piaseczyńskiego, która padła ofiarą oszustwa i straciła ponad 20 tysięcy złotych.

W minionym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zgłosiła się kobieta, która przez około trzy miesiące utrzymywała internetowy kontakt z mężczyzną poznanym za pośrednictwem komunikatora. Osoba ta przedstawiała się jako aktywny zawodowo, przebywający za granicą mężczyzna. Relacja była intensywna - codzienne wiadomości, zdjęcia, zapewnienia o uczuciach i planach przyjazdu do Polski. Kontakt wydawał się wiarygodny i nic nie wzbudzało podejrzeń pokrzywdzonej.

Mężczyzna zdobył zaufanie 67-latki swoimi deklaracjami uczuć i planami wspólnej przyszłości. Po pewnym czasie pojawiły się prośby o wsparcie finansowe związane z rzekomą trudną sytuacją życiową. Pokrzywdzona, wierząc w szczerość rozmówcy, przekazała mu pieniądze. Gdy żądania zaczęły dotyczyć znacznie wyższych kwot, nabrała podejrzeń i zdecydowała się zgłosić sprawę Policji.

Ta historia jest przestrogą dla wszystkich. Oszuści działający w sieci doskonale manipulują emocjami. Budują relacje, zdobywają zaufanie, deklarują uczucia i snują plany na przyszłość. Wykorzystują samotność, empatię i chęć niesienia pomocy. Ich działania są przemyślane i długofalowe, często przez wiele tygodni „inwestują” w relację, by następnie wyłudzić pieniądze.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność:

nie przekazuj pieniędzy osobom poznanym wyłącznie przez Internet,

nie ulegaj presji czasu ani emocjonalnym prośbom o pilne wsparcie finansowe,

nie wysyłaj pieniędzy w odpowiedzi na prośby takich osób o między innymi pomoc w opłaceniu „opłat celnych”, „kosztów transportu”, „nagłego leczenia” czy „problemów z kontraktem za granicą”,

zachowaj szczególną czujność wobec osób, które bardzo szybko deklarują uczucia i planują wspólną przyszłość,

każdą prośbę o pieniądze traktuj jako sygnał ostrzegawczy,

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z rodziną, bliskimi lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.

Pamiętaj, że oszuści nie mają skrupułów. Każda prośba o pieniądze od osoby poznanej wyłącznie online powinna wzbudzić naszą czujność. Tylko ostrożność, dystans i zdrowy rozsądek mogą uchronić Cię przed utratą oszczędności.

Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć do czynienia z oszustwem - nie zwlekaj. Skontaktuj się z Policją. Twoja reakcja może zapobiec kolejnym przestępstwom.

KSP/aw