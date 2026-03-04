Policja konsekwentnie ściga osoby poszukiwane - czwarta ogólnopolska akcja Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Podczas dwudniowej, ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej 2 i 3 marca 2026 r. funkcjonariusze zatrzymali 1944 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Operację koordynowaną przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji przeprowadzono we współpracy ze Strażą Graniczną, ujawniając również 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie.

W dniach 2 i 3 marca 2026 roku przeprowadzono ogólnopolską akcję, której celem było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Przedsięwzięcie koordynowane było przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, a udział w nim wzięło łącznie 26 496 funkcjonariuszy Policji.

Przygotowania do akcji prowadzone były przy współpracy wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 1944 osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 147 obcokrajowców, poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości (w 91 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 14 przypadkach Gruzji, w 8 Białorusi, w 3 Mołdawii, w 2 Rosji oraz 29 osób pochodzących z innych krajów). Policjanci zatrzymali także 7 poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania i Czerwonych Not Interpolu.

Podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane m.in. za najcięższe przestępstwa. Wśród zatrzymanych znalazł się obywatel Brazylii, poszukiwany przez Brazylijski wymiar sprawiedliwości od 2025 roku za rozbój oraz obywatelka Białorusi poszukiwana listem gończym w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się internetowymi wyłudzeniami danych i środków pieniężnych. Poszukiwana m.in. tworzyła rachunki bankowe na fałszywe dane.

Czynności wykonywane były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, gdyż jednym z celów akcji było także sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. W wyniku tych działań Policja skierowała 112 wniosków do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, m.in. w województwie podlaskim zatrzymany został Kolumbijczyk, który przebywał nielegalnie na terytorium Polski.

Akcja ta zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju.

To pierwsza w tym roku akcja służb. W roku ubiegłym przeprowadzone zostały trzy takie akcje, w dniach 13-14 lutego 2025 r., 9-10 czerwca 2025 r., 17-18 listopada 2025 r. funkcjonariusze zatrzymali wtedy łącznie 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców.

(Biuro Kryminalne KGP / al)

Komunikaty z kraju dotyczące akcji:

