Poszukiwany czerwoną notą Interpolu trafił do polskiego aresztu Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z poznańskiego Zespołu Poszukiwań Celowych współpracując z Wydziałem Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu doprowadzili do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. 43-latek został zatrzymany przez miejscową policję na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest już w polskim areszcie.

W październiku 2023 roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przejęli sprawę mężczyzny poszukiwanego za oszustwa prowadzoną przez policjantów z Obornik.

Za poszukiwanym sądy i prokuratury w całym kraju wydały łącznie 6 listów gończych oraz 2 zarządzenia o ustalenie miejsca pobytu. Mężczyzna przewijał się w wielu śledztwach dotyczących przestępstw gospodarczych i oszustw, gdzie straty sięgały wielu milionów złotych, co skutkowało wydaniem za nim europejskiego nakazu aresztowania.

Z uwagi na skalę swojej przestępczej działalności, także kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, mężczyzną zainteresowały się: Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu oraz Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Pracujący nad sprawą policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Poznaniu nawiązali współpracę z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, a następnie skupili się nad uzyskaniem informacji pomocnych w zlokalizowaniu i zatrzymaniu mężczyzny. Ustalili, że poszukiwany mężczyzna przebywa na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i prowadzi tam działalność zarobkową, m.in. ogłaszając się w Internecie. W wyniku czynności operacyjnych ustalili także z kim i gdzie najczęściej przebywa.

Swoje ustalenia kryminalni przekazali śledczym z Prokuratury Krajowej, którzy wystąpili do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP o spowodowanie objęcia poszukiwanego tzw. czerwoną notą Interpolu, adresowaną do wszystkich państw członkowskich, w celu jego zatrzymania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji.

Czerwona nota pojawiła się przy nazwisku poszukiwanego mężczyzny 13 marca 2024 roku. Dzięki temu policja na całym świecie miała dostęp do informacji, że 43-latek jest poszukiwany za poważne przestępstwa popełnione w Polsce.

6 lutego 2026 roku Biuro Interpolu w Abu Dhabi poinformowało o ekstradycji do Polski poszukiwanego mężczyzny, który 18 lutego został przekazany stronie polskiej i osadzony w jednym z warszawskich aresztów śledczych.

(KWP w Poznaniu / kp)