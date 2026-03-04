Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. „Patrz i Słuchaj”, zanim wejdziesz na przejście Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Zdarzenie, do którego doszło w piątek (27 lutego) w Krośnie Odrzańskim, mogło mieć dużo poważniejsze skutki. Na szczęście dzięki czujności pieszego, który zareagował adekwatnie do zagrożenia, nie został potrącony. Gdy rozpoczął przechodzenie przez przejście dla pieszych, w tył pojazdu, który zatrzymał się przy pasach, by umożliwić mu przejście wjechała ciężarówka. Apelujemy do pieszych by zawsze byli skupieni na tym co dzieje się na drodze, nie wchodzili pod nadjeżdżający samochód i nie korzystali podczas przechodzenia z telefonu komórkowego bądź innego urządzenia rozpraszającego uwagę.

Do zdarzenia doszło w piątek (27 lutego) na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim. Po tym jak kierujący Hyundaia zatrzymał się przy przejściu, by przepuścić pieszego, w jego tył uderzył kierujący ciężarówką. Siła uderzania była duża, co skutkowało przemieszczeniem się osobówki poza przejście. Na szczęście pieszy, który miał wejść na pasy, zatrzymał się, dzięki czemu uniknął potrącenia. Za spowodowanie kolizji 44-latek otrzymał 1200 złotych mandatu karnego i 10 punktów karnych. Dodatkowo policjanci zatrzymali mu dowód rejestracyjny, bo jak się okazało, pojazd od dziesięciu lat nie miał ważnych badań technicznych. Zarejestrowane przez monitoring miejski zdarzenie, doskonale pokazuje jak ważna jest ostrożność i zachowanie na drodze wszystkich jego uczestników. Tym razem zakończyło się tylko na uszkodzeniach aut, ale konsekwencje mogły być dużo poważniejsze.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność, w szczególności gdy zbliżamy się do przejść dla pieszych. Przypominamy kierowcom o konieczności zachowania bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, dostosowania prędkości oraz przestrzegania przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych na przejściach. Dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze odgrywają także sami piesi. To że ustawodawca dał im pierwszeństwo na przejściu, nie zwalnia ich z obowiązku zachowania ostrożności. W myśl zasady „Patrzy i Słuchaj”, bądź skupiony na tym co dzieje się na drodze, nie wchodź pod nadjeżdżający samochód i nie korzystaj podczas przechodzenia z telefonu komórkowego bądź innego urządzenia rozpraszającego twoją uwagę. W obliczu zagrożenia, koncentracja daje ci szansę na szybką reakcję, co jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa. Pamiętaj, że w zetknięciu z pojazdem jesteś bez szans. Bądź rozsądnym uczestnikiem ruchu drogowego i dbaj o siebie.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim / ik