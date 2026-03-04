Ukradli ponad 2 tys. smartwatchy o wartości ponad 770 tys. zł - wpadli w ręce wrocławskich kryminalnych Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego z komendy miejskiej we Wrocławiu ustalili, a następnie zatrzymali dwóch obywateli Afryki, którzy ukradli z jednego z magazynów elektroniczne zegarki o wartości ponad 770 tys. zł. Funkcjonariusze odzyskali już w tej sprawie 275 sztuk smartwatchy. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Sprawa jest rozwojowa, policjanci planują dalsze zatrzymania osób, które mogły brać udział w tym przestępstwie.

Pod koniec lutego br. nieznani sprawcy ukradli z jednego z magazynów pod Wrocławiem 2200 sztuk zegarków typu smartwatch. Pokrzywdzona firma wyceniła swoje straty na kwotę ponad 770 tys. zł.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu analizując materiały związane z kradzieżą ustalili, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 26 lat - obywateli Afryki.

Funkcjonariusze odzyskali już do tej pory 275 sztuk elektronicznych zegarków o łącznej wartości 187 tys. zł . Policjanci w dalszym ciągu pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej sprawy. Planowane są dalsze zatrzymania osób mogących mieć związek z tym przestępstwem oraz odzyskanie pozostałych przedmiotów pochodzących z kradzieży.

Sąd, na wniosek prokuratury, na podstawie zgromadzonych materiałów podjął już decyzję wobec podejrzanych o tymczasowym areszcie. Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przypomnijmy, że za kradzież i paserstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.