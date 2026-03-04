Odpowie za zniszczenie drzwi w komisariacie i znieważenie policjantki Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi już chwilę po zdarzeniu zatrzymali 32-latka odpowiedzialnego za zniszczenie drzwi w budynku komisariatu. Podejrzewany kamieniem rozbił szybę, a podczas wykonywania czynności wulgarnie obrażał policjantkę. Podczas przesłuchania swoje zachowanie tłumaczył ilością wypitego alkoholu. Zatrzymany za zniszczenie mienia i znieważenie funkcjonariusza na służbie odpowie teraz przed sądem. Musi się liczyć z karą do 5 lat pozbawienia wolności.

26 lutego policjanci z Komisariatu Policji w Grodkowie podczas pełnienia służby usłyszeli niepokojące dźwięki przed budynkiem. Szybko sprawdzili co się dzieje. Przed komisariatem dostrzegli mężczyznę, który podnosi kamień i rzuca w drzwi wejściowe.

Dzielnicowi natychmiast wybiegli z jednostki i podjęli za mężczyzną pościg pieszy. Już po kilkuset metrach zatrzymali go. Mężczyzna początkowo był agresywny, jednak w obecności funkcjonariuszy uspokoił się. Mundurowi podejrzewanego o zniszczenie doprowadzili do komisariatu. Straty jakie spowodował swoim działaniem to 3 000 złotych.

32-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad promil alkoholu. Po wykonaniu czynności w komisariacie, funkcjonariusze przewieźli go do brzeskiej komendy, by osadzić w policyjnych aresztach. W trakcie doprowadzania mężczyzna ponownie stał się agresywny słownie. W sposób wulgarny wyzywał i obrażał policjantkę, która wykonywała w stosunku do niego czynności.

Zatrzymany po wytrzeźwieniu tłumaczył, że nie pamięta co zrobił przez ilość wypitego alkoholu. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia i znieważenia funkcjonariusza na służbie. Musi się liczyć z karą do 5 lat pozbawienia wolności.

KWP w Opolu / ik