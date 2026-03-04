Zlikwidowana „dziupla samochodowa” – zabezpieczono części pojazdów o wartości co najmniej 65 tysięcy złotych Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Udział w zorganizowanych grupach przestępczych, oszustwa internetowe, kradzieże czy przestępstwa narkotykowe – to tylko część czynów, za które poszukiwane były osoby objęte ogólnopolską akcją poszukiwawczą Policji. W dniach 2-3 marca 2026 roku dolnośląscy policjanci realizowali intensywne czynności ukierunkowane na lokalizowanie oraz zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania.

Podczas działań policjanci pionów kryminalnych zajmujący się przestępczością samochodową ujawnili tzw. dziuplę, w której przechowywane były części pochodzące z pojazdów mogących być przedmiotem przestępstwa. Na miejscu zabezpieczono elementy karoserii oraz wyposażenia samochodów, w tym m.in. zderzaki, kokpity oraz inne podzespoły. Wstępnie potwierdzono, że części pochodzą z co najmniej 13 pojazdów skradzionych głównie poza granicami naszego kraju.

Szacunkowa wartość zabezpieczonego mienia wynosi nie mniej niż 65 tysięcy złotych. Czynności identyfikacyjne oraz procesowe w tej sprawie są w toku. Policjanci ustalają dokładne pochodzenie części oraz osoby odpowiedzialne za ich przechowywanie i ewentualny obrót. Od wyników prowadzony tych właśnie działań zależy, czy i jakie zarzuty grożą 49 - letniemu właścicielowi posesji.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Przypominamy, że paserstwo to przestępstwo polegające na świadomym (umyślnym) lub nieumyślnym nabywaniu, przyjmowaniu, ukrywaniu lub pomaganiu w zbyciu rzeczy uzyskanych z czynu zabronionego, np. kradzieży i zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu /aw)