Znęcał się nad rodziną, groził również sąsiadom. Został zatrzymany i tymczasowo aresztowany Powrót Drukuj Policjanci z lubińskiej komendy zatrzymali 33-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad członkami swojej rodziny. To jednak nie wszystkie jego przewinienia. Mężczyzna odpowie również za kierowanie gróźb wobec swoich sąsiadów. Podejrzany odgrażał się, że odkręci gaz i spowoduje jego wybuch w budynku wielorodzinnym, czym naraził innych lokatorów na realne zagrożenie utraty zdrowia i życia. Lubinianin naruszył również policyjny zakaz zbliżania i kontaktowania się z matką oraz nakaz opuszczenia mieszkania. Rozprawa w sądzie odbyła się w trybie przyspieszonym i teraz decyzją sądu mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Funkcjonariusze wydziału prewencji lubińskiej komendy zostali zadysponowani przez dyżurnego na interwencję domową. Ze zgłoszenia wynikało, że 33-letni mężczyzna znęcał się nad matką i rodzeństwem.

W trakcie czynności wykonywanych w mieszkaniu policjanci zastali 33-latka, który nie powinien tam przebywać, bowiem kilka dni wcześniej został wydany wobec niego zakaz zbliżania i kontaktowania się z matką i nakaz opuszczenia mieszkania. Mężczyzna, jak wynikało z ustaleń mundurowych, dopuszczał się przemocy wobec najbliższych członków rodziny - matki i rodzeństwa. Będąc pod wpływem środków psychoaktywnych, bez wyraźnego powodu wszczynał awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzonych, poniżał, krytykował, a także stosował wobec nich przemoc fizyczną. Niejednokrotnie też groził im pozbawieniem życia. W trakcie interwencji i w czasie doprowadzania go do jednostki, lubinianin był bardzo pobudzony i agresywny.

Podejrzany groził również swoim sąsiadom, że odkręci gaz i spowoduje wybuch w budynku, czym naraził innych lokatorów na realne zagrożenie utraty życia i zdrowia.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzył sprawę i zdecydował o zastosowaniu wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.