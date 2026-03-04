Oleśniccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował autem mimo 12-letniego zakazu. Okazało się, że przebywał w Polsce nielegalnie Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Sycowa, w powiecie oleśnickim, zatrzymali 26-letniego kierowcę, który mimo posiadania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wsiadł za kierownicę samochodu. Podczas czynności funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna przebywał na terytorium Polski nielegalnie. Sprawa zakończyła się skierowaniem wniosku do sądu w trybie przyspieszonym oraz przekazaniem cudzoziemca funkcjonariuszom Straży Granicznej. W związku z poważnym naruszeniem przepisów zatrzymany będzie musiał najprawdopodobniej opuścić teren naszego kraju.

Funkcjonariusze, realizując codzienne zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach oraz kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zatrzymali do kontroli jeden z przemieszczających się ulicami Sycowa samochodów osobowych. Już w trakcie sprawdzania danych kierującego w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę pojazdu.

Jak ustalili policjanci, kierujący posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który został orzeczony na okres aż 12 lat. Mimo obowiązującego zakazu 26-letni mężczyzna zdecydował się wsiąść za kierownicę i poruszać się po drogach publicznych, tym samym popełniając przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ustalili również, że kierujący nie posiadał ważnego dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu na terenie Polski. Za popełnione przestępstwo niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów sporządzony został wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy zajmą się sprawą związaną z jego nielegalnym pobytem na terytorium naszego kraju.

Przypominamy również, że niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy taki przypadek łamania zakazu traktowany jest bardzo poważnie. Każde lekceważenie prawa może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

(KWP we Wrocławiu / aw)