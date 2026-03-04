34-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 34-latkowi, który znęcał się nad królikami. Mężczyzna pozostawił zwierzęta bez dostępu do pożywienia i wody. Następnie klatki wraz z 7 królikami wystawił na mróz, gdzie zamarzły. Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Kolneńscy kryminalni ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Mały Płock może znęcać się nad zwierzętami. Na miejscu mundurowi wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii znaleźli klatki, w których znajdowało się 7 martwych, zamarzniętych królików. Z ustaleń policjantów wynikało, że 34-latek przez dłuższy czas pozostawił zwierzęta bez dostępu do wody oraz pożywienia. Następnie klatki z królikami wystawił na taras swojego domu, gdzie zamarzły. W rozmowie z policjantami tłumaczył, że nie miał czasu, by się nimi należycie zajmować.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.