Sprawca brutalnego pobicia zatrzymany! Usłyszał już zarzuty Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj 28-letni obywatel Kolumbii najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. 28 lutego zaatakował i brutalnie pobił kobietę w centrum Kutna. Mężczyzna po napaści uciekł z miejsca zdarzenia pozostawiając ranną kobietę. Został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnej celi.

Do zdarzenia doszło nad ranem 28 lutego 2026 roku w centrum Kutna. Z relacji zgłaszającej wynikało, że w drodze do pracy została napadnięta przez nieznanego mężczyznę, prawdopodobnie obcokrajowca. Mężczyzna najpierw zaczepiał słownie swoją ofiarę, a kiedy ta nie reagowała rzucił się na nią i zaczął bić. Ranna 49-letnia kobieta z obrażeniami została przewieziona do szpitala w Kutnie.

Natychmiast na miejsce zdarzenia zostali skierowani policjanci. Funkcjonariusze niezwłocznie zabezpieczyli monitoring miejski oraz ślady na miejscu zdarzenia. W toku prowadzonych czynności, policjanci wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek z tym przestępstwem.

Dzięki skrupulatnej pracy mundurowych 2 marca w godzinach porannych zatrzymano 28-letniego obywatela Kolumbii, podejrzewanego o pobicie kobiety.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokurator Rejonowy w Kutnie wystąpił z wnioskiem do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania mężczyzny na okres trzech miesięcy.

KWP w Łodzi / ik