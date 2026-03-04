Szybka reakcja sopockich policjantów uratowała 68-latkę. W odnalezieniu pomógł lokalizator Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznie podjętym działaniom funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie oraz wykorzystaniu lokalizatora, 68-letnia mieszkanka Sopotu została odnaleziona w terenie leśnym na obszarze Gdyni i otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

Wczoraj dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odebrał zgłoszenie dotyczące zaginięcia 68-letniej kobiety, mieszkanki Sopotu. Z przekazanych informacji wynikało, że seniorka ma problemy z pamięcią, cierpi na różnego rodzaju schorzenia i oddaliła się z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku. Policjanci natychmiast przystąpili do działania, sprawdzając możliwe kierunki przemieszczania się kobiety oraz analizując wszystkie dostępne informacje. W toku czynności ustalono, że zaginiona może przebywać na terenie Gdyni. Kluczowe znaczenie w prowadzonych działaniach miał lokalizator, w który kobieta została wyposażona przez rodzinę. Dzięki precyzyjnym wskazaniom urządzenia funkcjonariusze dotarli do seniorki, która znajdowała się w terenie leśnym. Była zmarznięta, zdezorientowana i nie potrafiła logicznie wyjaśnić, w jakim celu udała się w tamten rejon. Kobieta była sama i nie była w stanie poradzić sobie w tej sytuacji. Policjanci niezwłocznie udzielili jej pomocy oraz wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który zaopatrzył 68-latkę i zadbał o jej dalsze bezpieczeństwo.

Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie może mieć zastosowanie lokalizatorów w przypadku osób starszych, cierpiących na zaburzenia pamięci czy inne schorzenia mogące prowadzić do zagubienia się. To cenne narzędzie znacząco ułatwia i przyspiesza działania poszukiwawcze, a przede wszystkim pozwala na szybkie odnalezienie osoby i udzielenie jej niezbędnej pomocy. Apelujemy do rodzin i opiekunów osób z problemami pamięci o rozważenie wyposażenia swoich bliskich w tego typu urządzenia. W sytuacjach zagrożenia może to mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia.