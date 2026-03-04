Czujność policjanta i szybka reakcja służb uratowały życie 76-latki Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu i czujności policjanta z lubańskiej jednostki oraz błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy z Lwówka Śląskiego, pomoc do 76-letniej kobiety dotarła na czas. Seniorka została znaleziona w swoim mieszkaniu i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Na szczęście trafiła pod opiekę medyczną i jej życiu nic już nie zagraża.

Sierżant Sztabowy Paweł Maziara - funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu uzyskał informację dotyczącą starszej mieszkanki Lwówka Śląskiego. Seniorka od kilku dni nie odbierała posiłków dostarczanych przez firmę cateringową. Sytuacja ta wzbudziła niepokój policjanta, dlatego niezwłocznie przekazał tę informację mundurowym z lwóweckiej komendy.

Policjanci udali się pod wskazany adres, aby sprawdzić, czy kobieta nie potrzebuje pomocy. Na miejscu zastali zamknięte drzwi i choć z mieszkania dochodziły odgłosy świadczące o tym, że ktoś może przebywać w środku, nikt nie reagował na pukanie oraz wezwania do otwarcia drzwi.

W trosce o życie i zdrowie seniorki podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Do działań włączyli się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, którzy umożliwili bezpieczne dostanie się do wnętrza mieszkania.

Jak się okazało, pomoc przyszła w ostatniej chwili. Na podłodze policjanci znaleźli leżącą 76-letnią kobietę, która wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pierwszej pomocy seniorka została przetransportowana do szpitala.

Ta sytuacja pokazuje jak ogromne znaczenie ma czujność oraz szybka wymiana informacji pomiędzy służbami. Dzięki właściwej reakcji i współpracy policjantów oraz strażaków udało się zapobiec tragedii.