Wypalanie traw to realne zagrożenie – Policja ostrzega przed skutkami nieodpowiedzialności Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Każdej wiosny w całym kraju służby ratunkowe odnotowują wzrost liczby pożarów, których przyczyną jest wypalanie traw, nieużytków i resztek roślinnych. Choć wielu z nas wydaje się, że jest to „naturalny” sposób na uporządkowanie terenu, to w rzeczywistości takie działania niosą ze sobą ogromne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Wystarczy chwila nieuwagi, zmiana kierunku wiatru, albo sucha pogoda, by ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie – poza nieużytki, na pola uprawne, zabudowania, a nawet lasy. Gaszenie takich pożarów wymaga ogromnych nakładów pracy strażaków i służb ratunkowych, a często kończy się tragicznie.

Mit użyźniania gleby

Powszechne przekonanie, że wypalanie traw polepsza strukturę gleby, jest mitem. Ogień niszczy żyzną warstwę gleby, zabija mikroorganizmy i owady zapylające oraz prowadzi do jej degradacji, a gęsty dym jest szkodliwy dla zdrowia – szczególnie dla dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży. Ponadto ogranicza widoczność na drogach, co może prowadzić do wypadków. W ogniu giną także liczne gatunki dzikich zwierząt, które nie mają szans na ucieczkę przed żywiołem, a pożar niszczy ich siedliska.

Zaostrzone sankcje za wypalanie traw

W związku z narastającą liczbą pożarów oraz ich tragicznymi skutkami ustawodawca zaostrzył odpowiedzialność za wykroczenia związane z zagrożeniem pożarowym, w tym za wypalanie traw i pozostałości roślinnych. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych oraz realne wzmocnienie ochrony życia, zdrowia i mienia.

Co oznacza to w praktyce?

górna granica grzywny za spowodowanie zagrożenia pożarowego może sięgać nawet 30 000 zł,

w postępowaniu mandatowym funkcjonariusze mogą nałożyć mandat w wysokości kilku tysięcy złotych,

sąd może orzec nie tylko grzywnę lub areszt, ale również karę ograniczenia wolności.

Wypalanie traw nie jest drobnym przewinieniem. Sprawca musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi, a w określonych sytuacjach również z odpowiedzialnością karną.

Kary dla rolników i właścicieli gruntów

Szczególnie dotkliwe mogą być skutki dla osób prowadzących gospodarstwa rolne. Poza odpowiedzialnością karną rolnik, który dopuści się wypalania traw, może narazić się także na utratę dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dlaczego pożary traw są tak groźne?

Pożar traw rozprzestrzenia się błyskawicznie, szczególnie gdy warunki atmosferyczne sprzyjają suszy i silnemu wiatrowi. W efekcie:

ogień może objąć pobliskie lasy, pola uprawne, zabudowania,

strażacy muszą podejmować trudne i ryzykowne działania gaśnicze,

wysoka emisja toksycznego dymu zagraża zdrowiu mieszkańców i zwierząt,

giną owady zapylające i drobne organizmy, co wpływa negatywnie na bioróżnorodność i jakość gleby.

Policja przypomina, że wypalanie traw, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzciny i innych pozostałości roślinnych jest zabronione i podlega karze. Ogień, nawet pozornie kontrolowany, może wymknąć się spod kontroli i spowodować tragedię.

Funkcjonariusze Policji mają obowiązek reagować na każde zgłoszenie dotyczące wypalania traw lub innych czynów stwarzających zagrożenie pożarowe. Jeśli widzisz takie zdarzenie, nie wahaj się zadzwonić pod numer 112 – Twój telefon może zapobiec tragedii.

Pamiętajmy, że chroniąc środowisko oraz dbając o ludzi i ich mienie, wspólnie budujemy przestrzeń przyjazną i wolną od zagrożeń.