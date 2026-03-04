Wizyta delegacji FBI w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj W dniu 2 marca 2026 roku w Komendzie Głównej Policji kierownictwo polskiej Policji na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr. Tomaszem Michułką, gościło delegację przedstawicieli Federalnego Biura Śledczego (FBI), której przewodniczył Jason Kaplan, Zastępca Dyrektora Wydziału Operacji Międzynarodowych FBI. Wiodącym tematem rozmów było podsumowanie dotychczasowych wspólnych działań oraz omówienie perspektyw współpracy na najbliższe lata.

Spotkanie stanowiło kolejny krok w zacieśnianiu relacji z amerykańskim partnerem, które od lat pozostają na bardzo wysokim poziomie. Podczas rozmowy obie strony położyły szczególny nacisk na fakt, iż aktualny profil przestępczości coraz częściej wykorzystuje zaawansowane narzędzia cyfrowe do prowadzenia tradycyjnej działalności kryminalnej, co sprawia, że te dwa obszary nieustannie się przenikają.

Na spotkaniu nie zabrakło także miejsca na tematykę związaną ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, w tym przestępczości narkotykowej. Polska Policja oraz Federalne Biuro Śledcze pozostają bliskimi partnerami w zakresie wymiany informacji, inicjatyw szkoleniowych oraz wspólnych przedsięwzięć wymierzonych w ten rodzaj przestępczości. Strony zadeklarowały dalszą intensywną kooperację na tym polu.

Z kolei dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, insp. Łukasz Pikuła zaakcentował wartość i efektywność współpracy pomiędzy dowodzoną przez niego jednostką a FBI, w tym także na poziomie szkoleniowym, czego dobrą ilustrację stanowiły wspólne warsztaty dla negocjatorów policyjnych.

Ważnym elementem spotkania była kwestia wymiany doświadczeń w zakresie planowanego utworzenia w Polsce Narodowego Biura Śledczego Policji. W formowaniu nowej jednostki organizacyjnej pomocne będzie wykorzystanie sprawdzonych wzorców organizacyjnych, dlatego też strona polska wyraziła duże zainteresowanie doświadczeniami FBI zarówno w obszarze kształtowania struktur instytucjonalnych, jak również w zintegrowanych działaniach wymierzonych w przestępczość zorganizowaną oraz cyberprzestępczość.

Obie strony zadeklarowały ponadto chęć zacieśnienia współpracy w zakresie analizy kryminalnej i strategicznej, wyrażając przekonanie, że wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze nowoczesnych narzędzi analitycznych, pozwoli na jeszcze szybszą reakcję na pojawiające się zagrożenia.

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Tomasz Michułka, podkreślił, że efektywność działań Policji w dużej mierze zależy od umiejętności łączenia klasycznej pracy operacyjnej ze stosowaniem przez przedstawicieli organów ścigania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Uzasadnia to inicjatywę utworzenia w strukturach polskiej Policji nowej jednostki organizacyjnej, łączącej w sobie te dwa obszary. Dodał także, że doświadczenia i metody FBI w neutralizowaniu międzynarodowych grup przestępczych działających

w cyberprzestrzeni, pozostają dla polskiej Policji niezwykle cenne.

W spotkaniu – obok Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr. Tomasza Michułki, – uczestniczyli Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Cezary Luba, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nadinsp. Adam Cieślak, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, insp. Łukasz Pikuła oraz Dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji. Ze strony amerykańskiej panu Kaplanowi towarzyszyli przedstawiciele Biura FBI w Polsce.