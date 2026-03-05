Szybka reakcja policjantów - dwóch 17-latków przestawiło zwrotnicę Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, zatrzymali dwóch 17-latków. Przebywali na torowisku i przestawiali zwrotnicę kolejową. Ich działanie mogło doprowadzić do tragedii.

Policjanci otrzymali informację, że systemy monitoringu torowiska zarejestrowały dwie osoby poruszające się po torach. Na miejsce ruszyli funkcjonariusze z białostockiego oddziału prewencji. Zauważyli dwóch ubranych na ciemno mężczyzn chodzących po torowisku w okolicach ulicy Przytorowej w Białymstoku. Tam też zostali zatrzymani i sprowadzeni z torowiska. Okazało się, że to 17-latkowie. Jeden z nich to mieszkaniec Białegostoku, drugi jest mieszkańcem gminy Janów. Policjantom tłumaczyli, że wracali ze szkół i "tylko chodzili po torach". Mundurowi ustalili też, że jeden z zatrzymanych przestawił zwrotnicę na torach.

Nastolatkowie trafili do jednostki Policji. Tam swoje zachowanie tłumaczyli ciekawością i chęcią poznania działania mechanizmów i infrastruktury kolejowej. Ostatecznie noc spędzili w policyjnym areszcie. Ich ciekawość mogła doprowadzić do tragedii.

( KWP w Białymstoku /aw)