Policjanci zatrzymali 15-latka i dwóch 17-latków podejrzanych o oszustwa "na policjanta" Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Zdecydowane działania policjantów z warszawskiego Bemowa i z Wydziału Kryminalnego z KSP doprowadziły do zatrzymania trzech osób podejrzanych o przestępstwa oszustwa na tzw. policjanta. Zaraz po zdarzeniu, policjanci namierzyli ich w mieszkaniu i odzyskali część skradzionej gotówki. Sąd wobec dwóch 17-latków zastosował trzymiesięczny areszt, natomiast decyzją sądu rodzinnego nieletni w wieku 15 lat trafił do schroniska dla nieletnich.

Wszystko zaczęło się od tego, że do 89-latka zatelefonował mężczyzna podający się za policjanta. Informował, że jest prowadzona akcja policyjna, a pieniądze, które znajdują się w banku są zagrożone. Zaznaczał, że pracownicy banku są w zmowie z przestępcami i nie należy ich o niczym informować. Mężczyzna przekonany, że rozmawia z funkcjonariuszem, nieświadomy całej sytuacji, zgodnie z instrukcją rzekomego policjanta, pojechał do banku.

Pamiętając o słowach „policjanta”, żeby „nie wydać akcji”, najpierw pobrał 25 tysięcy złotych w jednym z banków, następnie na umówione hasło „kurier” przekazał pieniądze mężczyźnie. Następnie zgodnie z dalszymi instrukcjami pojechał do innego banku pobrać kolejne pieniądze.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Bemowa i Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, w wyniku czynności operacyjnych, ustalili tożsamość sprawców i namierzyli ich w jednym z mieszkań w Śródmieściu, gdzie zatrzymali 15 i 17-latka, kryminalni odzyskali również część skradzionych pieniędzy. Policjanci dotarli również do pokrzywdzonego, który w międzyczasie zorientował się, że „padł” ofiarą oszustów.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli narkotyki w znacznych ilościach (łącznie ponad 200 gramów marihuany i mefedronu). Ustalili, że zatrzymany 17-latek był wcześniej kilkukrotnie poszukiwany do ośrodków wychowawczych. W wyniku dalszych czynności operacyjnych policjanci ustalili tożsamość i miejsce ukrywania się trzeciej osoby mającej związek z tymi oszustwami. Do zatrzymania doszło na terenie warszawskiego Targówka. 17-latek był również poszukiwany do ośrodka wychowawczego.

Trójka zatrzymanych została doprowadzona do komisariatu na Bemowie. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzani usłyszeli zarzut usiłowania oszustwa i oszustwa, działając wspólnie i w porozumieniu, nieletni dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec dwóch 17-latków środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, natomiast sąd rodzinny wobec nieletniego zastosował trzymiesięczne schronisko dla nieletnich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Uwaga!

Policjanci z Woli i Bemowa wciąż przestrzegają przed oszustwami na legendę. Podkreślają, że nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie, czy przelaniu ich na inne konto.