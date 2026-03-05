Nie stosowali się do nowych przepisów. Dwaj kierowcy stracili prawa jazdy Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj 3 marca 2026 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie nadzoru nad prędkością. Ich celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skuteczniejsze przeciwdziałanie najgroźniejszym zachowaniom na drogach. Nowe regulacje pozwalają zatrzymać prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Już pierwszego dnia ich obowiązywania policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej zatrzymali dwa prawa jazdy kierującym, którzy zlekceważyli obowiązujące przepisy.

Policjanci z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali prawa jazdy dwóm kierowcom, którzy nie stosowali się do nowych przepisów.

We wtorek po godz. 8.00, na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej Audi. Kierujący, 40-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego, na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 52 km/h . Przy ograniczeniu prędkości do 70 km/h miał na liczniku 122 km/h.

Za popełnione wykroczenie kierujący Audi został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi. Mieszkaniec powiatu strzyżowskiego stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Tego samego dnia po godz. 16.00, na granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego, policjanci zmierzyli prędkość kierującego Fordem. I w tym przypadku okazało się, że kierujący lekceważy obowiązujące przepisy. 38-letni mieszkaniec województwa lubelskiego przekroczył prędkość o 67 km/h. W miejscu, gdzie dozwolona prędkość wynosiła 90 km/h, pędził aż 157 km/h.

Kierujący Fordem stracił prawo jazdy, został też ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i 14 punktami karnymi.

( KWP w Rzeszowie / mw)