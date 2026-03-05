Zlikwidowano przestępcze forum zrzeszające 142 tys. użytkowników Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj W wyniku skoordynowanej, międzynarodowej operacji prowadzonej przez Europol, w której udział brało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zlikwidowano duże forum internetowe służące do handlu skradzionymi danymi - LeakBase. Forum to miało ponad 142 tys. zarejestrowanych użytkowników.

Forum, znane jako LeakBase, stało się centralnym punktem ekosystemu cyberprzestępczości, specjalizującym się w handlu wyciekającymi bazami danych – archiwami skradzionych danych uwierzytelniających zebranych za pomocą złośliwego oprogramowania typu infostealer. Platforma, dostępna w otwartej sieci i działająca w języku angielskim, łączyła elementy forum i tablicy dyskusyjnej, umożliwiając cyberprzestępcom kupowanie, sprzedawanie i wymianę skradzionych danych.

W dniach 3-4 marca skoordynowane działania na terenie wielu krajów biorących udział w operacji, poważnie zakłóciły funkcjonowanie forum i były skierowane przeciwko jego najbardziej aktywnym użytkownikom. W operacji udział wzięło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które na terenie całej Polski zatrzymało 6 osób. Podejrzani zostali doprowadzeni do właściwych miejscowo prokuratur, gdzie usłyszeli zarzuty karne z art. 269b par. 1. kk. tj. wytwarzanie pozyskiwanie, udostępnianie lub zbywanie narzędzi hakerskich, służących do popełniania cyberprzestępstw. Funkcjonariusze zabezpieczyli podczas prowadzonych przeszukań szereg urządzeń oraz nośników pamięci cyfrowych w postaci dysków, pendrivów, telefonów, komputerów, laptopów.

Działające od 2021 r. forum LeakBase prowadziło obszerne i stale aktualizowane archiwum baz danych, które padły ofiarą włamań, od historycznych wycieków po nowo ujawnione dane. Na forum znajdowały się duże ilości par danych uwierzytelniających – w tym kombinacje adresów e-mail i haseł – oraz inne dane dostępowe wykorzystywane do przejmowania kont, oszustw i dalszych cyberataków. Do grudnia 2025 r. LB liczyło ponad 142 000 zarejestrowanych użytkowników, około 32 000 postów i ponad 215 000 prywatnych wiadomości, co podkreśla jego skalę i globalny zasięg.

W akcji uczestniczyły organy z Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Belgii, Grecji, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, Niemiec, Malezji i Kosowa.

W ramach dochodzenia organy ścigania przejęły bazę danych forum. Umożliwiło to deanonimizację wielu użytkowników, którzy uważali, że działają anonimowo.

Poniżej pełny komunikat dotyczący tej operacji na stronie Europolu: Major data leak forum dismantled in global action against cybercrime forum

( CBZC )

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.