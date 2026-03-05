Stop agresji drogowej - kolejne nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych! Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Kolejny film pokazujący niebezpieczne zdarzenie wpłynął na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Tym razem kierujący Nissanem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie z dziecięcym wózkiem, która wchodziła na przejście dla pieszych.

Do zdarzenia doszło 27 stycznia br. w Bydgoszczy na ulicy Ks. Ludwika Sieńki. Kierujący czerwonym Nissanem Micra nie ustąpił pierwszeństwa pieszej wchodzącej na przejście dla pieszych. Kobieta, która szła z dziecięcym wózkiem, zachowała szczególną ostrożność i cierpliwie poczekała, aż pojazd przejedzie. Ta niebezpieczna sytuacja została zarejestrowana kamerką samochodową. Nagranie zostało przesłane na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”.

Tego typu zachowanie to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu wykrycie sprawcy wykroczenia. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu grozi mandat w wysokości 1500 zł, a na konto kierującego może trafić 15 punktów karnych.

Konsekwencje, jakie niesie za sobą łamanie przepisów ruchu drogowego oraz niewłaściwe zachowanie wobec pieszych są surowe, ale adekwatne do zagrożenia. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy wreszcie omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa - to najbardziej niebezpieczne wykroczenia skutkujące tragicznymi konsekwencjami.

Apelujemy zarówno do kierowców i pieszych o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz o zachowanie szczególnej ostrożności!

( KWP w Bydgoszczy / mw)