Wbił widelec w ręce matki - został tymczasowo aresztowany Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę, który od ponad roku znęcał się nad swoją 78-letnią matką. Podczas jednej z awantur sprawca wbił kobiecie widelec w rękę. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

We wtorek, 3 marca br., pracownicy opieki społecznej podczas wizyty w mieszkaniu rodziny zwrócili uwagę na niepokojące zachowanie 50-latka. Zauważyli także ślad na ręce jego matki - 78-letniej seniorki. Zaniepokojeni sytuacją natychmiast powiadomili służby.

Na miejsce skierowani zostali dzielnicowi, którzy ustalili, że mężczyzna podczas awantury wbił swojej matce widelec w rękę, ponieważ nie posprzątała kuwety kota. Mundurowi ustalili, że to agresywne zachowanie mężczyzny trwało już od ponad roku. 50-latek wszczynał awantury, podczas których wyzywał swoją matkę.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, którzy następnie usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Przypominamy!

Na przemoc domową nie można pozostawać obojętnym. Szybka reakcja może ograniczyć poczucie bezkarności agresora i dalszy rozwój konfliktu.

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem, nie wahaj się powiadomić o tym policjantów lub inne pomocowe instytucje.

Wsparcie i porady można otrzymać również od operatorów infolinii przeznaczonych dla osób doznających przemocy w rodzinie, np. Ogólnopolski Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” telefon 800 120 002 czy Linia Pomocy Pokrzywdzonym telefon 222 309 900.