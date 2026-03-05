Nowe przepisy i pierwsze zatrzymane prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj 3 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrzymywania praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. Tuż po ich wejściu w życie dolnośląscy policjanci zatrzymali pierwszych kierujących, naruszających właśnie ten przepis.

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 3 marca 2026 roku, przewiduje obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, nie ja do tej pory tylko w obszarze zabudowanym, ale również na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Niestety pierwszych kierowców niestosujących się do nowych przepisów zatrzymali zaraz po ich wejściu w życie dolnośląscy policjanci.

Mundurowi Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy na drodze W 379 zatrzymali dwóch kierujących poruszających się pojazdami marki BMW. Mężczyźni na odcinku drogi, gdzie można jechać maksymalnie 90 km/h jechali z prędkością 141 km/h i 144 km/h. Prawa jazdy kierujących zostało zatrzymane na 3 miesiące, a dodatkowo policjanci nałożyli na nich mandaty w wysokości 1500 złotych, a na ich indywidualne konta trafiło 13 punktów.

Natomiast policjanci bolesławieckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej dwóch kierowców, którzy na DK 94 poza obszarem zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Obaj stracili prawo jazdy na trzy miesiące, otrzymali mandaty po 1500 zł i 13 punktów karnych.

Podczas prowadzonych kontroli prędkości na terenie powiatu legnickiego, funkcjonariusze legnickiej drogówki ujawnili 6 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej. W każdym przypadku funkcjonariusze sporządzili stosowną dokumentację, a informacja o zatrzymaniu uprawnień została przekazana do właściwego organu administracyjnego.

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i ograniczyć najbardziej niebezpieczne zachowania na drogach.