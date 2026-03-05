Blisko 1200 podrobionych produktów zabezpieczonych przez policjantów Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w wyniku przeprowadzonych czynności ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Działania funkcjonariuszy pozwoliły na wyeliminowanie z obrotu produktów, które mogły trafić do sprzedaży.

Podczas prowadzonych czynności mundurowi zatrzymali łącznie: 191 torebek i plecaków oraz 956 sztuk odzieży.

Do sprawy został powołany biegły z zakresu znaków towarowych, który potwierdził, że zabezpieczone przedmioty nie są oryginalnymi produktami, lecz podróbkami. Wstępnie oszacowano, że gdyby były to rzeczy autentyczne, ich wartość rynkowa przekroczyłaby milion złotych.

Dzięki skutecznej pracy policjantów oraz współpracy ze specjalistą podrobione towary zostały zabezpieczone i nie trafią do handlu. Tym samym stróże prawa zapobiegli wprowadzeniu na rynek dużej ilości nielegalnych produktów, chroniąc zarówno konsumentów, jak i producentów oryginalnych marek.