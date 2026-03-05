34-latek z szeregiem zarzutów - jest tymczasowy areszt Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy zastosował wczoraj Sąd Rejonowy w Opatowie wobec 34-letniego mieszkańca gminy Ożarów. Mężczyzna podejrzany jest o szereg przestępstw związanych z posiadaniem broni palnej i amunicji bez zezwolenia, posiadaniem narkotyków, znęcaniem się nad bliskim, narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia dwóch osób, w tym policjantki oraz uszkodzeniem mienia.

W poniedziałkowe przedpołudnie dyżurny opatowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia opon w samochodzie należącym do 63-letniego mieszkańca gminy Ożarów. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie i przystąpili do realizacji czynności procesowych. W trakcie tych czynności, jak się później okazało, 34-latek oddał w kierunku zgłaszającego oraz policjantki strzał z kbks–u, broni, na którą nie posiadał zezwolenia.

W wyniku tego działania nikt nie odniósł obrażeń a mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli również broń, której użył oraz 25 sztuk amunicji. Natomiast w miejscu zamieszkania 34-latka mundurowi znaleźli 6 kilogramów marihuany, 340 gramów amfetaminy oraz mefedron. W trakcie podjętych działań mundurowi ustalili również, że zatrzymany mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą, która w przebiegu podjętych czynności zdecydowała się opowiedzieć policjantom o tym, co działo się w jej domu na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Opatowie zastosował wobec 34–latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna odpowie za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, posiadanie znacznej ilości narkotyków, przemoc domową, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia dwóch osób, w tym policjantki oraz uszkodzenie mienia. Grozi mu wieloletni pobyt w zakładzie penitencjarnym.