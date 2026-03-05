Szybka reakcja policjantów doprowadziła do odnalezienia zaginionej 33-latki Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z powiatu lwóweckiego, przy wsparciu mieszkańców i mediów społecznościowych, odnaleźli zaginioną 33-letnią kobietę. Zgłoszenie o jej zaginięciu wpłynęło wczoraj około godziny 14.00. Ze względu na problemy zdrowotne kobiety każda minuta miała ogromne znaczenie.

Wczoraj około godziny 14.00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 33-letniej mieszkanki powiatu. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta dzień wcześniej wyszła na spacer z psem w miejscowości Oleszna Podgórska i od tego czasu nie powróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Z uwagi na fakt, że zaginiona zmaga się z problemami zdrowotnymi, sytuacja została potraktowana jako pilna, a czas odgrywał kluczową rolę. Do działań natychmiast skierowani zostali wszyscy policjanci będący w służbie. Jednocześnie ogłoszono alarm dla Policyjnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Informacja o zaginięciu wraz z wizerunkiem kobiety została również opublikowana w mediach społecznościowych. Dzięki temu do policjantów zaczęły napływać liczne sygnały od mieszkańców, które pozwoliły ustalić prawdopodobną trasę przemieszczania się zaginionej.

Po około godzinie od przyjęcia zgłoszenia jeden ze strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim poinformował dyżurnego, że zauważył błąkającą się kobietę pomiędzy blokami na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji. Funkcjonariusze potwierdzili, że jest to poszukiwana 33-latka i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Przez cały czas przy kobiecie znajdował się pies, z którym wyszła na spacer. Zwierzę nie odstępowało swojej właścicielki na krok. Pies został zabezpieczony przez ratowniczkę z OSP Gryfów Śląski, a następnie przekazany rodzinie kobiety.

Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.

Apelujemy, aby w przypadku zaginięcia osoby nie zwlekać z powiadomieniem służb. W takich sytuacjach liczy się każda minuta, szczególnie gdy zagrożone może być życie lub zdrowie człowieka.