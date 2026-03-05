Kobieta zatrzymana za handel podrobionymi towarami Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z pionu do zwalczania przestępczości gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Turku ustalili, że na miejskim targowisku sprzedawana jest odzież z podrobionymi, prawnie chronionymi znakami towarowymi. Na miejscu została zatrzymana kobieta, która handlowała tymi przedmiotami. Za tego typu działalność grozi kara do 3 lat więzienia.

W wyniku podjętych przez policjantów działań doszło do zatrzymania mieszkanki województwa łódzkiego w trakcie sprzedaży przez nią takiej odzieży. W dalszej kolejności w toku wykonanych przeszukań policjanci zabezpieczyli łącznie około 2800 sztuk produktów, w postaci między innymi odzieży, obuwia, wyrobów drogeryjnych opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi renomowanych i ekskluzywnych firm. Jak ustalono, przybliżona wartość odpowiedników oryginalnych produktów, które zostały zabezpieczone wynosi blisko 1 mln 280 tys. zł.

Zachowanie takie godzi nie tylko w interesy podmiotów gospodarczych będących właścicielami zastrzeżonych znaków towarowych oraz w interesy Skarbu Państwa, ale przede wszystkim w interesy konsumentów. Do produkcji takich wyrobów wykorzystywane są często nieznane substancje, a tym samym ich używanie może nieść zagrożenie dla zdrowia nabywcy.

Konsument nabywa towar gorszej jakości, który wytworzony został bez przestrzegania norm produkcyjnych w zakresie dotyczącym używania substancji szkodliwych. Nie bez znaczenia są również względy etyczne. Przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi są na ogół wytwarzane w państwach azjatyckich, a do ich produkcji wykorzystywana jest często siła niewolnicza, w tym dzieci. Za ich dystrybucją stoją również zorganizowane grupy przestępcze.

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 305 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, oznaczanie wyrobów podrobionymi znakami towarowymi lub wprowadzanie takich wyrobów do obrotu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2, a zgodnie z ust. 3, w przypadku, gdy sprawca z tego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu do lat 3.